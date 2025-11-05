“Detto tra Noi podcast”: sesta puntata

Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento

A cura di Redazione Infocilento

Detto tra Noi” torna con il suo appuntamento del mercoledì pomeriggio e, da qualche settimana, si fa anche podcast.

Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento per approfondire con leggerezza temi di attualità, musica e spettacolo, in un format dal tono vivace e vicino ai giovani.

Nella puntata di oggi, Antonella Agresti ha chiacchierato con Donato Ricci del patinato mondo dello spettacolo e non solo, passando da Barbara D’Urso, protagonista indiscussa di Ballando con le stelle, a Piersilvio Berlusconi che ha comprato casa Vianello, passando, poi, a Chiara Ferragni, al preserale troppo lungo e, infine, del nuovo album di Giorgia.

“Detto tra Noi podcast” vi aspetta ogni mercoledì alle 14:30 sul canale 79 del digitale terrestre, in streaming su infocilento.it e sull’app di InfoCilento.

