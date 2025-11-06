“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: quindicesima puntata

Il salotto di Detto tra Noi, condotto da Antonella Agresti e Roberta Foccillo, cambia veste e orario, appuntamento il martedì e il giovedì alle 14.30.

Il programma si apre a musicisti, attori e artisti, offrendo interviste e racconti sul mondo dello spettacolo locale. Un’occasione di intrattenimento e varietà per vivere il pomeriggio in compagnia.

“Bella Storia”: tra curiosità del passato, aneddoti, oggetti vintage, hit parade.

“Qui&Là”: Fatti di attualità locali e nazionali e/o curiosità relative a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo.

“Antonella&Roberta consigliano”: luoghi da visitare nel Cilento, ricette tipiche, tradizioni enogastronomiche, libri, concerti.

Ospite nella “Bella storia” di oggi, il giornalista Mediaset Vincenzo Rubano che ha presentato la XII edizione del Premio Internazionale Nassiriya di cui lui è presidente e fondatore.

Nella rubrica “Qui&Lá”, uno sguardo a ciò che è accaduto nel territorio cilentano.

Ad Agropoli, si accende il dibattito per l’arrivo di circa 60 migranti accolti in un centro a Moio, la scoperta di un antico “tavuto” a Sessa Cilento e, infine, un invito a votare per il Premio Primula d’oro istituito dalla redazione di InfoCilento. La prima votazione terminerà domenica 9 novembre.

Nella rubrica “Antonella e Roberta consigliano”, la ricetta per preparare i bignè (pasta choux).