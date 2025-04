Deposito incontrollato di rifiuti: sequestrata autofficina a Bellizzi

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Giffoni Valle Piana, unitamente alla Stazione Carabinieri di Bellizzi e al personale del Nucleo Ispettorato Lavoro, hanno proceduto al sequestro di un’autofficina specializzata in riparazioni di mezzi pesanti e imbarcazioni situata nel comune di Bellizzi comprendente due aree esterne di 400 e 800 mq.

Le contestazioni

Nelle aree insistono diverse strutture contenenti rifiuti e attrezzature nonché a deferire all’A.G. il titolare della precitata ditta per deposito incontrollato di rifiuti e per emissioni pericolose, in quanto secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria operante, sarebbero stati rinvenuti rifiuti speciali pericolosi direttamente sul terreno nudo non impermeabilizzato; le acque per il lavaggio di motori e di parti meccaniche sarebbero risultate confluire, senza alcuna regimentazione, sul piazzale proseguendo verso il torrente “Lama”, sarebbe stata esercitata la verniciatura di motori di imbarcazioni senza alcun titolo abilitativo.