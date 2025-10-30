Dario Gashi, il giovane eroe di Caggiano che ha salvato un camionista lungo il raccordo Sicignano–Potenza

Ha solo 23 anni, ma nella notte tra martedì e mercoledì ha compiuto un gesto che vale più di mille parole. Dario Gashi, originario di Caggiano, stava rientrando a casa quando, intorno alle 23:50, lungo il raccordo autostradale Sicignano–Potenza, nei pressi di Buccino, ha notato un camion finito nella cunetta.

L’intervento del giovane di Caggiano

La scena era drammatica: il mezzo pesante quasi ribaltato, il buio della notte, le auto che sfrecciavano accanto senza fermarsi. Dario, però, non ha esitato. Ha accostato, è sceso dall’auto e ha raggiunto la cabina del camion, dove l’autista era ferito alla testa e sotto shock.

Senza pensarci due volte, il giovane ha tamponato la ferita con un fazzoletto, cercando di mantenerlo cosciente e chiamando immediatamente i soccorsi. “Ero più spaventato io di lui, ma dovevo aiutarlo”, ha raccontato Dario. “Non potevo andarmene via come se nulla fosse”.

I soccorsi

Pochi minuti dopo, sono arrivati i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Il camionista, fortunatamente, se l’è cavata con ferite non gravi. Prima di essere portato via, ha abbracciato Dario tra le lacrime, ringraziandolo per avergli salvato la vita.

La sua riflessione, però, lascia un segno profondo: “Nessuno prima di me si era fermato. E se quell’uomo fosse stato in fin di vita?”.

Un pensiero che diventa un monito per tutti. In un’epoca in cui l’indifferenza corre veloce, fermarsi può essere un atto di coraggio e umanità.