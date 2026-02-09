Dalla Serie D alla Promozione: i match delle formazioni salernitane

Continua il periodo positivo della Gelbison, i rossoblù battono il Castrum Favara e confermano il buon periodo di forma.
In Eccellenza torna alla vittoria l’Ebolitana che supera il Salernum Baronissi e va a + 3 sull’Apice.
I beneventani impattano 0 a 0 sul campo della Battipagliese, un pari che serve a poco alle due formazioni.
Delusione per la Polisportiva Santa Maria che pareggia 2 a 2 a Solofra subendo un gol nel finale.
L’Agropoli pareggia 0 a 0 in casa con l’Atletico Pagani e non riesce ad accorciare rispetto alla capolista.