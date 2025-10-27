Dalla Serie D alla Promozione: ecco i gol del weekend

Torna a sorridere la Gelbison. Il cambio di allenatore porta bene ai cilentani che in trasferta battono di misura la Vigor Lamezia. In Eccellenza bene Ebolitana e Battipagliese, entrambe vittoriose.
Crolla ancora la Polisportiva Santa Maria con non riesce ad alzarsi.
In Promozione l’Agropoli non va oltre l’1 a 1 contro il modesto Centro Storico Salerno e non agguanta la vetta.
Le partite
Tutte le gare delle squadre salernitane impegnate nel weekend:
|Vigor Lamezia – Gelbison
|Battipagliese – Angri
|Pol. Puglianello – Ebolitana
|Castel San Giorgio – Santa Maria
|Centro Storico – Agropoli
