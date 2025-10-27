Dalla Serie D alla Promozione: ecco i gol del weekend

Tre vittorie, sconfitta in trasferta per la Polisportiva Santa Maria, pari Agropoli

A cura di Redazione Infocilento

Torna a sorridere la Gelbison. Il cambio di allenatore porta bene ai cilentani che in trasferta battono di misura la Vigor Lamezia. In Eccellenza bene Ebolitana e Battipagliese, entrambe vittoriose.

Crolla ancora la Polisportiva Santa Maria con non riesce ad alzarsi.

In Promozione l’Agropoli non va oltre l’1 a 1 contro il modesto Centro Storico Salerno e non agguanta la vetta.

Le partite

Tutte le gare delle squadre salernitane impegnate nel weekend:

Vigor Lamezia – GelbisonGuarda gli hightlighs
Battipagliese – AngriGuarda gli hightlighs
Pol. Puglianello – EbolitanaGuarda gli hightlighs
Castel San Giorgio – Santa MariaGuarda gli hightlighs
Centro Storico – AgropoliGuarda gli hightlighs

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Tg Sport

Tg Sport InfoCilento 27 ottobre 2025

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale sportivo di InfoCilento. Conduce Alessandro Pippa

Arrestati due giovani a Salerno per spaccio: sequestrati oltre un chilo di cocaina e una pistola clandestina

L'operazione ha portato al sequestro di circa 1,3 kg di cocaina, eroina,…

Manuel Chieriello, Tg

Tg InfoCilento 27 ottobre 2025

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Manuel Chiariello.

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79