Eccellenza: l’Ebolitana completa la rimonta e aggancia la capolista Apice

Vittoria pesantissima per gli uomini di Pirozzi, che agganciano l’Apice in vetta alla classifica. Mercoledì nel turno infrasettimanale, big match ad Apice.

La partita

Inizia con la rete dell’ex Thiam Samba al secondo minuto. Distrazione difensiva dell’Ebolitana, si invola in area Thiam che trafigge Sorrentino. Ospiti in vantaggio.Replica all’ottavo Spinola, conclusione dai venti metri, parata da Isernia. Buona chance per Giacinti al ventesimo, ma non arriva preciso sul cross di Pellecchia. Al 24 esimo, Maiello viene spinto e cade in area, per l’arbitro Sermon, tutto regolare.Due minuti dopo il pareggio. Angolo di Pellecchia, preciso traversone in area per Spinola, che di testa mette in rete. Esplode il Dirceu.Palo clamoroso di Spinola su punizione, dopo 38°di gioco. Passano tre minuti e Conte prima viene ammonito, poi inveisce contro l’arbitro, e scatta l’espulsione. Puglianello in dieci. Super parata di Isernia al 49 esimo, su punizione di Spinola. Dopo cinque di recupero, squadre negli spogliatoi.

Un omaggio alla memoria dello storico Presidente Della Piana

Nell’intervallo,in occasione dei 100 anni del club, il presidente D’Addino ed il coordinamento del centenario, hanno donato una targa ed un piatto in ceramica, con lo stemma dell’Ebolitana, alla memoria dello storico Presidente Umberto Della Piana, a ritirarli Bice e Giusy della Piana, figlie dello storico presidente dell’Ebolitana.



La ripresa

Riprende il match ed al quinto, Monaco, ebolitano doc, segna il due ad uno. Bravo il giocatore, a ribadire in rete una corta respinta di Isernia. Applausi e festa al Dirceu. Dopo 25 minuti, prova Pellecchia, dal limite dell’area, para Isernia.Minuto 34°, Trezza di testa mette di poco alto. Altro colpo di testa di Delle Donne, al quarantesimo, devia Isernia. Nel primo di recupero, bel tiro di Mele, si distende e blocca Isernia.Terza rete di Mele al 50 esimo, che mette alle spalle del portiere, su cross di Pellecchia. Dopo di extra time finisce la gara. Festa sotto la curva, per il primato a pari punti con l’Apice.