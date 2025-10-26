Serie D: la Gelbison espugna Lamezia Terme

I rossoblù tornano alla vittoria. Decisiva la rete di Russo nei minuti finali del primo tempo

A cura di Antonio Pagano

Tre punti importanti conquistati dalla Gelbison del neo mister Agovino a Lamezia Terme. Nella nona giornata di Serie D, Girone I, i rossoblù battono di misura la Vigor Lamezia, grazie alla rete di Russo nei minuti finali del primo tempo.

La partita

Le Gelbison inizia bene la gara. Conclusione al 10 ‘ per la Vigor Lamezia sugli sviluppi di un calcio d’angolo, che va sul fondo. Dopo pochi minuti punizione per i padroni di casa, fuori sopra la porta. Al 39 ‘ vantaggio della Gelbison con Russo che a tu per tu col portiere la insacca. Sul finale della prima frazione di gioco ancora rossoblù in attacco. Dopo un minuto di recupero squadre negli spogliatoi.

La ripresa

Nei primi minuti della ripresa Lamezia in attacco, la blocca Samba su un cross da calcio d’angolo. Al 48′ Lamezia ancora in area della Gelbison, ma la difesa allontana. Al 59′ conclusione della Gelbison in porta, Iannì respinge.

Al 65′ punizione per la Vigor La Mezia, ma la palla finisce tra le mani del portiere rossoblù. Al 80′ azione pericolosa dei padroni di casa, i rossoblù si salvano e la mettono in cambio d’angolo. All’88 punizione per la Vigor Lamezia, conclusione che finisce sopra la porta avversaria.

Termina la gara dopo cinque minuti di recupero, vittoria importante per la Gelbison che si porta così a 13 punti in classifica.

