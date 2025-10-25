Eccellenza, secondo tempo fatale al Santa Maria: ko con il Castel San Giorgio

Ancora un ko per la Polisportiva Santa Maria che nonostante una buona prova vengono sconfitti fuori casa dal Castel San Giorgio. Decisiva una rete nella ripresa di Rusciano.
La gara
I giallorossi prendono sin da subito il pallino del gioco, chiudendo gli avversari nella propria metà campo. La scossa iniziale la da Godoy da corner con la sua girata che è preda facile per Bisogno tra i pali. È ancora un angolo a rendere pericoloso il Santa Maria. Cotello, questa volta, impegna davvero l’estremo difensore di casa.
Al 32’ clamorosa occasione per i giallorossi. Recupero palla alto e Noletta che con tanta tenacia si trova a tu per tu con Bisogno. L’attaccante di Ferrara, però, si lascia ipnotizzare davanti alla porta. Il Castel San Giorgio si fa vedere per la prima volta al 41’ con la Botta di Serretiello alta sopra la traversa. In pieno recupero cilentani pericolosi.
Contatto dubbio in area di rigore su Zerillo che finisce giù, poi i giallorossi lamentano anche un tocco di mano. L’arbitro fa proseguire. Nella stessa azione Pappalardo costringe Bisogno ad un colpo di reni in angolo.
Secondo tempo
La ripresa vede un Castel San Giorgio più pimpante. Prima Proto da punizione costringe Volzone ad allungare in angolo, poi il tiro di Serretiello chiama ancora in causa il numero 1 giallorosso. Il Santa Maria risponde con il destro alto di Severino appena entrato. Al 28’ si sblocca la sfida. Da corner il colpo di testa di Rusciano è preciso e vale l’1-0 per i rossoblù.
I cilentani si affidando alla punizione di Caprioli che trova la risposta puntuale di Bisogno. I giallorossi provano a raggiungere il pari. Punizione con il contagiri per la testa di Zerillo: prodezza di Bisogno.
Il tabellino
Castel San Giorgio (4-3-3): Bisogno, Savino, Petrosino, Caruso, Proto; Serretiello (35’st Mundula); Caputo, Mauri (6’pt Rusciano); Ferraiolo, Pepe, Centro. A disp: Tammaro, Caiazzo, Aiana, Notaro, Riccio, Simone, Landini. All: Proto
Polisportiva Santa Maria (3-5-2): Volzone; Di Pasquale, Gody, Ramacciotti (4’st Di Genio), Cotello (15’st D’Auria), Pappalardo (32’st Salzano), Caprioli, Zerillo, Vona (20’st Carnesciali); Capuozzo, Noletta (20’st Severino). A disp: Lettieri, De Cono, Cascone, Rizzo. All: Ferrara
Arbitro: Manuelle Cuozzo di Sala Consilina (Capasso-Compagnone)
Reti: 28’st Rusciano (CS)
Ammoniti: Noletta (SM), Proto (CS), Godoy (SM)
Note: Angoli: 3-4. Recupero: 2’pt e 5’st