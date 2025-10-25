Promozione: l’Agropoli impatta con il Centro Storico Salerno

Termina 1-1 l’incontro del “Volpe” tra Centro Storico Salerno e Us Agropoli.
La partita
Nella prima frazione la gara comincia con i ritmi bassi e le due squadre che si studiano senza creare grosse occasioni da rete. La partita si sblocca al 28’ quando Lesta sbaglia un disimpegno cercando un dribbling di troppo, ne approfitta Picariello che ruba palla e deposita in rete l’1-0 per il Centro Storico.
L’Agropoli prova a reagire nel finale della prima frazione con una punizione di Tedesco, respinta da Cirillo.
Nell’ultimo minuto della prima frazione l’Agropoli conquista un rigore per un fallo di mano di Tizio; dal dischetto Tedesco è glaciale a siglare il pareggio.
Termina la prima frazione con il risultato di 1-1.
Nel secondo tempo il risultato non cambia
Al 51’ Picariello si libera al tiro che termina sul fondo. I delfini trovano il vantaggio al 55’ con Rabbeni, ma l’arbitro annulla per fuorigioco; un minuto dopo altra occasione per Rabbeni che lanciato da Tedesco calcia alto da buona posizione.
Continuano a spingere i delfini che al 61’ hanno due grosse occasioni da rete: prima con un tiro di Ribeiro dalla distanza respinto da Cirillo in corner e poi, sul successivo corner, Caruso calcia a botta sicura su una corta respinta della difesa granata, ma Aveta respinge miracolosamente sulla linea evitando il goal.
Al 71’ altra occasione per i delfini con Rabbeni che viene anticipato di un soffio dall’uscita di Cirillo. L’Agropoli ci prova in tutti i modi a trovare la rete del vantaggio al 77’ sugli sviluppi di corner il colpo di testa di Itri viene salvato da un grande intervento di Cirillo.
Nel finale i delfini si riversano in avanti alla ricerca dei tre punti, ma il Centro Storico Salerno si difende bene e porta a casa un punto prezioso.