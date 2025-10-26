Tris della Battipagliese con l’Angri

Nella nona giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese batte con un perentorio 3 a 1 l’Angri e si porta ad una sola lunghezza dalla coppia di testa Apice-Ebolitana.

Zebrette in perenne controllo del match e risultato che poteva avere uno scarto più ampio se non fosse per un Colantuono in stato di grazia che ha negato perlomeno in cinque occasioni la rete agli avanti bianconeri. Fiume conferma lo stesso undici della settimana prima.

Vanno in panchina gli ultimi due arrivati, Onesto e Vitale.

Il match

Gara tambureggiante fin dalle prime battute con la Battipagliese che sblocca il punteggio dopo cinque giri di lancetta con Cuomo. L’ex difensore della Polisportiva Santa Maria Cilento svetta di testa su azione di calcio d’angolo.

Da qui in poi comincia il personale duello tra Ripa e Colantuono con il piplet grigiorosso che nega il raddoppio al capitano bianconero in tre circostanze. Ripa, allora, si veste da assist man e serve al 38’ su un piatto d’argento il raddoppio a Senatore, al terzo centro in due partite e al quinto totale con la casacca della Battipagliese.

Il secondo tempo

Dagli spogliatoi la Battipagliese entra un po’ molle e dopo quattro minuti l’Angri accorcia le distanze con un bel colpo di testa in avvitamento di Izzo su cross di Petrone. Lo spavento dura poco perché la Battipagliese ristabilisce il doppio vantaggio con Ripa, al sesto centro stagionale, al minuto diciotto.

Angri che rimane in dieci uomini al 25’ per l’espulsione di Marasco per doppio giallo e Battipagliese che amministra l’incontro fino al triplice fischio del direttore di gara.