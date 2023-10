Al centro del viaggio a New York del consigliere regionale Tommaso Pellegrino la celebrazione del 50° anniversario della fondazione del “Club San Cono Brooklyn New York”, un momento speciale che ha riunito molti connazionali provenienti da numerose Associazioni Italo-americane, da diversi territori degli Stati Uniti e in particolare una numerosa delegazione proveniente dal Vallo di Diano. Due giorni di festa e di ricordi.