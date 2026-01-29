“Dal Magistrato alla Riforma”: a Eboli un incontro spiega la giustizia e le riforme ai giovani

Si è svolto ieri sera, presso l’Hotel Grazia, l’incontro dal titolo “Dal magistrato alla Riforma: un percorso per capire”. Ospite dell’iniziativa il professore ed avvocato Martino Melchionda, già sindaco della città di Eboli, ha dialogato con ragazzi e giovani professionisti.

Focus dell’incontro

Al centro del confronto i temi della giustizia, delle riforme e del ruolo delle istituzioni nel presente e nel futuro del Paese. Un’occasione di approfondimento pensata per avvicinare le nuove generazioni a questioni spesso complesse ma decisive. Melchionda ha condiviso la propria esperienza professionale, offrendo spunti di riflessione e strumenti di comprensione. Ampia la partecipazione e vivo l’interesse del pubblico presente.

L’incontro è stato promosso dall’Associazione Valore Futuro, impegnata nella formazione civica e culturale dei giovani. Un momento di dialogo aperto, volto a stimolare consapevolezza, partecipazione e senso critico.