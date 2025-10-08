Da Capaccio Paestum a Praga: a InfoCilento parla Samuel Volpe, eletto deputato in Repubblica Ceca

Samuel Volpe, un giovane politico di 24 anni, è stato eletto deputato nella Camera dei deputati in Repubblica Ceca come candidato del Partito Pirata in Boemia centrale. Volpe, vista la sua giovane età, é attualmente praticante in uno studio legale e laureando in Giurisprudenza.

Orgoglio cilentano

Di origini italiane e più propriamente di Capaccio Paestum, Samuel Volpe si è distinto per la sua campagna elettorale incentrata su diverse tematiche importanti, tra cui: alloggi accessibili con lo sviluppo di soluzioni abitative a prezzi contenuti; la Riforma dell’istruzione, la Tutela dei diritti umani a protezione e promozione dei diritti fondamentali. Il Partito Pirata ceco, guidato da Volpe nella regione della Boemia centrale, ha ottenuto un risultato significativo, con l’8,9% dei consensi, pari a circa 500mila voti. Questo successo ha portato il partito a ottenere 18 seggi nella Camera dei Deputati, con solo tre uomini nel gruppo parlamentare.

La Camera dei Deputati ceca è composta da 200 membri, con un’età media di 48,8 anni, e ha visto un ringiovanimento significativo con l’elezione di 12 deputati under 30, tra cui Samuel Volpe. Il risultato del neo deputato Samuel Volpe è stato accolto con soddisfazione anche a Capaccio, per il forte legame che il giovane politico mantiene verso la città che lo segue con straordinario orgoglio.