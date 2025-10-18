Da Agropoli a Castelnuovo Cilento: nuova tappa per la cicogna “di passaggio”, ora davanti a un altro supermercato

Dopo essere stata avvistata ad Agropoli, in località Mattine, l’esemplare si trova ora a Castelnuovo Cilento, nei pressi di un supermercato a Velina

Prosegue il curioso viaggio della cicogna che da alcuni giorni sta attirando l’attenzione dei cittadini del Cilento.

Dopo essere stata avvistata ad Agropoli, in località Mattine, l’esemplare si trova ora a Castelnuovo Cilento, nei pressi di un supermercato a Velina.

Il viaggio della cicogna

La cicogna, proveniente da Formia, è fuggita da un allevamento ma si trova in buone condizioni di salute.

Abituata ormai alla presenza delle persone, non mostra segni di paura e si muove con tranquillità nei pressi delle aree urbane.

Le raccomandazioni degli esperti

A renderlo noto è Gerardo Scotti dell’associazione Genesi dell’Ambiente, che insieme ai volontari e al WWF monitora costantemente la situazione per garantire la sicurezza dell’animale e della cittadinanza.

Cilento: ecco la cicogna nera nel Parco Nazionale, individuato il secondo nido

Gli esperti sottolineano l’importanza di non avvicinarsi e di non darle da mangiare, poiché la cicogna non necessita di assistenza diretta e, con ogni probabilità, riprenderà presto il volo in libertà.

L’episodio continua a suscitare grande curiosità tra residenti e passanti, che non hanno mancato di immortalare l’insolita presenza con foto e video.

Tuttavia, le associazioni ambientaliste ricordano che mantenere le distanze è fondamentale per non interferire con il comportamento naturale dell’animale.

La cicogna, diventata ormai una “ospite speciale” del territorio cilentano, prosegue così il suo viaggio offrendo uno spettacolo raro e affascinante da ammirare.

