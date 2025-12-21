Curiosità: a Roscigno anche il Consiglio Comunale tra gli “eventi” natalizi

Il Comune di Roscigno si prepara a vivere le festività natalizie con un programma che abbraccia musica, divertimento e condivisione sociale. Sotto il claim “La Festa di tutti”, l’amministrazione ha ufficializzato il calendario degli eventi che animeranno il paese da oggi, 21 dicembre 2025, fino all’Epifania del 2026. Un’iniziativa pensata per rafforzare il senso di comunità in uno dei borghi più suggestivi del territorio.

Gli appuntamenti principali

Le celebrazioni hanno preso il via oggi presso la Chiesa di San Nicola di Bari con il “Concerto di Natale” dell’Orchestra Dell’Aspide. Il clima di festa proseguirà la notte della Vigilia con il tradizionale brindisi di comunità in Piazza Don Aniello Palmieri, mentre il 27 dicembre sarà la volta della “Magia in paese” presso l’Auditorium Michele Albanese.

L’inizio del nuovo anno vedrà invece protagonisti lo sport e la convivialità: il 4 gennaio sarà allestita una pista di ghiaccio, seguita da un pranzo sociale presso la Sala Consilina. I festeggiamenti si chiuderanno il 6 gennaio con l’arrivo della Befana e una tombolata accompagnata da una pizzata presso la Chef House.

La politica al servizio dei cittadini

L’elemento che balza subito all’occhio nel cartellone di quest’anno è una scelta decisamente insolita e significativa: l’inserimento del Consiglio Comunale all’interno del programma dei festeggiamenti. Lunedì 29 dicembre, a partire dalle ore 18:00, l’attività amministrativa diventerà parte integrante del clima natalizio.

A seguire, alle ore 19:00, si terrà l’incontro “2026: Un anno da costruire insieme”. Questa decisione trasforma un atto formale in un momento di partecipazione collettiva, sottolineando l’idea che la cura del bene comune e la programmazione del futuro del paese non si fermino nemmeno durante le vacanze, ma diventino anzi un’occasione di incontro e trasparenza tra amministratori e cittadini.