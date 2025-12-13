Cuccaro Vetere e Jacarilla, celebrato il gemellaggio tra le due comunità

Si è svolta ieri, venerdì 12 dicembre 2025, presso il Convento di San Francesco a Cuccaro Vetere, la cerimonia istituzionale di saluto e di gemellaggio tra il Comune cilentano e la cittadina spagnola di Jacarilla. Un appuntamento di rilievo istituzionale che ha suggellato ufficialmente il percorso di collaborazione e amicizia tra le due comunità.

L’iniziativa

L’iniziativa rappresenta il seguito naturale del patto di gemellaggio firmato lo scorso 15 febbraio in Spagna, accordo fondato sui principi di rispetto, uguaglianza e condivisione dei valori dell’Unione Europea. Al centro dell’intesa vi sono l’unità e il sostegno reciproco, insieme alla volontà di promuovere e tutelare culture, tradizioni e patrimonio dei due territori.

Un tassello fondamentale per le due realtà

La cerimonia di ieri ha avuto un forte valore simbolico e istituzionale, riaffermando l’importanza del dialogo tra realtà locali europee come strumento di crescita culturale e sociale. Nel corso dell’evento è stato rivolto un ringraziamento al sindaco di Cuccaro Vetere, Simone Valiante, per l’ospitalità riservata agli ospiti di Jacarilla e per l’impegno profuso nella costruzione di un rapporto istituzionale improntato alla collaborazione e all’apertura europea.

La giornata di ieri ha così confermato il gemellaggio come un tassello significativo nel percorso di cooperazione tra Cuccaro Vetere e Jacarilla, nel segno della condivisione e del dialogo tra comunità.