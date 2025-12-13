Cuccaro Vetere e Jacarilla, celebrato il gemellaggio tra le due comunità

Un appuntamento di rilievo istituzionale che ha suggellato ufficialmente il percorso di collaborazione e amicizia tra le due comunità

A cura di Chiara Esposito

Si è svolta ieri, venerdì 12 dicembre 2025, presso il Convento di San Francesco a Cuccaro Vetere, la cerimonia istituzionale di saluto e di gemellaggio tra il Comune cilentano e la cittadina spagnola di Jacarilla. Un appuntamento di rilievo istituzionale che ha suggellato ufficialmente il percorso di collaborazione e amicizia tra le due comunità.

L’iniziativa

L’iniziativa rappresenta il seguito naturale del patto di gemellaggio firmato lo scorso 15 febbraio in Spagna, accordo fondato sui principi di rispetto, uguaglianza e condivisione dei valori dell’Unione Europea. Al centro dell’intesa vi sono l’unità e il sostegno reciproco, insieme alla volontà di promuovere e tutelare culture, tradizioni e patrimonio dei due territori.

Un tassello fondamentale per le due realtà

La cerimonia di ieri ha avuto un forte valore simbolico e istituzionale, riaffermando l’importanza del dialogo tra realtà locali europee come strumento di crescita culturale e sociale. Nel corso dell’evento è stato rivolto un ringraziamento al sindaco di Cuccaro Vetere, Simone Valiante, per l’ospitalità riservata agli ospiti di Jacarilla e per l’impegno profuso nella costruzione di un rapporto istituzionale improntato alla collaborazione e all’apertura europea.

Leggi anche:

Capaccio Paestum, fissato per il 23 dicembre il Consiglio Comunale:

La giornata di ieri ha così confermato il gemellaggio come un tassello significativo nel percorso di cooperazione tra Cuccaro Vetere e Jacarilla, nel segno della condivisione e del dialogo tra comunità.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Raid notturno al campo “Polito”: furto e atti vandalici ai danni dell’U.S. Agropoli

Furto e atti vandalici nella notte al campo sportivo Polito. Rubato materiale…

Battipagliese

Eccellenza: dopo gli scontri per Ebolitana e Battipagliese gare a porte chiuse

Dura presa di posizione della società: «Decisione ingiusta, nostri tifosi hanno reagito…

Calcio, giro di boa per serie D ed Eccellenza: l’analisi del weekend

Tra partite e nuovi acquisti, l'analisi del weekend calcistico

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.