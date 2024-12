Cuccaro Vetere: il Convento Francescano rivive grazie ad Alberto e Maria, ecco la loro storia

La storia incontra il futuro al Convento Francescano di Cuccaro Vetere. Grazie al sogno di Alberto Carrato e Maria Chiara Faganel, una giovane coppia di 27 anni trasferitasi da Milano, questa struttura del XIV secolo si prepara a diventare un’oasi di ospitalità esclusiva ecosostenibile. L’apertura è prevista per la tarda primavera 2025.

Una storia di famiglia e di ritorno alle radici

Alberto Carrato, il cui padre Dante emigrò da Cuccaro Vetere negli anni Sessanta, ha deciso di tornare alle sue radici per dare nuova vita a un luogo ricco di storia e significato per la sua famiglia. Dopo una brillante carriera nel marketing e nella comunicazione – con collaborazioni di rilievo come Articolo 31, Loredana Bertè, Peggy Guggenheim, una partnership di oltre sei anni con J-AX e consulenze per chef internazionali – Alberto ha scelto di mettere il suo bagaglio di esperienze al servizio del Cilento. Maria Chiara Faganel, originaria del Friuli, è manager di sostenibilità presso BTISG, uno studio associato di Padova a Milano, e ha un passato professionale in Deloitte. Con il suo approccio moderno e attento all’ambiente, Maria Chiara porta una visione fresca e innovativa a questo progetto, coniugando tradizione e sostenibilità.

Un importante valore affettivo

“Questo progetto rappresenta un ritorno alle radici e alla famiglia, un valore fondamentale per noi. Vogliamo condividere con il mondo la bellezza autentica del Cilento e la ricchezza della sua storia, creando un’esperienza unica che parli di tradizione, amore e innovazione,” affermano Alberto e Maria Chiara.

Un lancio emozionale per un sogno di rinascita

La comunicazione del Convento Francescano è ufficialmente partita oggi con un emozionante video di lancio che celebra il legame profondo tra famiglia, territorio e identità. Il video, disponibile sui canali social ufficiali, richiama l’importanza di tornare alle origini per costruire il futuro e pone l’accento su una missione ambiziosa: far conoscere il Cilento come meta turistica di alto livello, in linea con il suo straordinario valore culturale e paesaggistico. Il Cilento, con i suoi 3+1 riconoscimenti UNESCO, si conferma infatti il parco nazionale più premiato e riconosciuto al mondo dall’UNESCO. Questa eccellenza, unita alla sua straordinaria autenticità, rende il territorio una destinazione unica, ancora tutta da scoprire.

Il Convento Francescano: un lusso rurale tra storia e natura

Situato nel Parco Nazionale del Cilento, il Convento Francescano offrirà:- Otto suite uniche, che fondono design moderno e architettura storica per un’esperienza intima e autentica.- l’Osteria del Convento, dedicata alla cucina cilentana, alle tradizioni del sud Italia, alla celebrazione della dieta mediterranea, con prodotti freschi e a km 0.- Una piscina in pietra e una spa, pensate per il relax totale immersi nella natura.- Eventi culturali e gastronomici, come mercati di prodotti locali, festival musicali e cene ispirate alla tradizione.- Attività outdoor, con trekking, escursioni e visite alle meraviglie naturali e culturali del Cilento.

Il Convento e le sue origini

Il Convento Francescano di Cuccaro Vetere vanta una storia secolare. La sua edificazione fu autorizzata da una bolla papale di Giovanni XXII il 9 novembre 1320, su richiesta di Ilaria di Lauria, figlia dell’ammiraglio Ruggiero di Lauria e vedova di Enrico di Sanseverino. La tradizione narra che un gruppo di monaci, durante un viaggio, si fermò nell’attuale sito del convento per far riposare i muli carichi di arredi sacri. Dopo le preghiere, uno dei muli si inginocchiò e rifiutò di proseguire, interpretato come segno divino per erigere il convento in quel luogo. Il convento custodiva una preziosa reliquia della Croce di Cristo, rendendolo un importante centro spirituale nel Cilento. Fondato nel 1333, ha attraversato secoli di storia, mantenendo intatta la sua essenza e spiritualità.

LAVORI IN CORSO E APERTURA PRIMAVERA 2025Il Convento Francescano è attualmente in fase di rinnovamento, con grande attenzione al rispetto della sua identità storica. La struttura sarà pronta ad accogliere i primi ospiti entro la primavera del 2025.

