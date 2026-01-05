Crisi politica ad Eboli: si lavora per formare la nuova giunta

Prosegue la crisi politica al comune di Eboli. L’ultimo Consiglio comunale del 2025, è stato regolarmente insediato grazie alla presenza del consigliere Damiano Capaccio, seduto tra i banchi dell’opposizione, risultata decisiva per il numero legale.

Verso la nuova squadra di governo

Intanto si lavora alla formazione della nuova squadra di governo. Al momento gli assessori restano senza deleghe operative e la nuova giunta non è ancora stata ufficialmente definita, alimentando incertezza e tensioni all’interno della maggioranza.

Ai microfoni di InfoCilento è intervenuto il sindaco, Mario Conte, che ha spiegato di essere al lavoro per superare la crisi, ricomporre gli equilibri politici e arrivare in tempi brevi alla formazione definitiva della giunta, con l’obiettivo di garantire stabilità amministrativa e continuità all’azione di governo della città.