Crisi politica a Eboli: Pierluigi Giarletta denuncia lo stallo della maggioranza

In una nota stampa il consigliere comunale di Eboli Pierluigi Giarletta, esponente del Partito Democratico, esprime «tutto il proprio sconcerto» per la mancata celebrazione della Conferenza di Presidenza prevista per la mattinata odierna.

Le critiche del consigliere comunale del Pd

Secondo il consigliere dem, l’assenza della Conferenza ha finito per mortificare l’ordine del giorno relativo alla mozione presentata dal Partito Democratico, che prevedeva la convocazione di un Consiglio Comunale monotematico e la contestuale richiesta di chiarimenti al Sindaco sulla tenuta politico-amministrativa della maggioranza e sullo stato dell’azione di governo della città.

Giarletta individua nel primo cittadino le principali responsabilità della situazione: «Delle due l’una – afferma – o il Sindaco ha “ordinato”, come già avvenuto in altre occasioni, ad esempio durante l’elezione del vicepresidente del Consiglio, ai suoi capigruppo di non prendere parte ai lavori della Conferenza, oppure non è in grado di coordinare la sua maggioranza, sempre che di maggioranza si possa ancora parlare».

Una condizione che, a giudizio del consigliere comunale, conferma l’instabilità e l’inconsistenza della tenuta politico-amministrativa dell’attuale assetto di governo cittadino, con effetti negativi sull’azione amministrativa. A dimostrarlo sarebbero, tra l’altro, lo scollamento tra le istituzioni e il tessuto sociale della città, le mancate convocazioni delle Commissioni consiliari su temi fondamentali e non più rinviabili e la presenza degli attuali assessori ad incontri istituzionali in ruoli diversi da quello di componenti della Giunta.

«Il tutto non è più tollerabile – conclude Giarletta –. Il Sindaco e i suoi vengano in Aula consiliare e abbiano il coraggio di assumersi le proprie responsabilità, senza continuare a mortificare le istituzioni, il rispetto della democrazia e, soprattutto, la nostra comunità cittadina».