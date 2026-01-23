Crisi politica a Battipaglia, Spera: “Serve una politica di responsabilità per uscire dal vuoto degli ultimi 10 anni”

A dirlo è Annalisa Spera, segretario del movimento Battipaglia Radici e Valori

Annalisa Spera

“Politica di responsabilità contro il vuoto degli ultimi anni. La crisi politica che investe l’amministrazione di Battipaglia, guidata dalla sindaca Cecilia Francese, impone: “scelte chiare e responsabili”. È quanto afferma Annalisa Spera, segretario del movimento Battipaglia Radici e Valori, che individua nel sindaco la principale responsabile di una crisi definita: “strutturale e irreversibile”.

La nota

Secondo Spera, l’attuale amministrazione:”nasce da un accordo puramente elettorale, privo di una reale visione politica e di un progetto per la città. Una mancanza di prospettiva che, negli anni, avrebbe contribuito ad aggravare una crisi non solo politica, ma anche economica, sociale, culturale e identitaria”.

Il movimento sottolinea come, di fronte a questa situazione, non: “sia sufficiente l’azzeramento della giunta, ma sarebbero state necessarie le dimissioni del sindaco e la convocazione immediata di un consiglio comunale, per un confronto trasparente e diretto con la città”.

L’appello

Battipaglia Radici e Valori lancia quindi un appello per la costruzione di :”un’alternativa politica e programmatica seria in vista delle prossime elezioni amministrative, fondata su una “politica di responsabilità” capace di rompere con quello che viene definito il vuoto degli ultimi dieci anni”.

