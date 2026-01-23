Crisi politica a Battipaglia, Spera: “Serve una politica di responsabilità per uscire dal vuoto degli ultimi 10 anni”

“Politica di responsabilità contro il vuoto degli ultimi anni. La crisi politica che investe l’amministrazione di Battipaglia, guidata dalla sindaca Cecilia Francese, impone: “scelte chiare e responsabili”. È quanto afferma Annalisa Spera, segretario del movimento Battipaglia Radici e Valori, che individua nel sindaco la principale responsabile di una crisi definita: “strutturale e irreversibile”.

La nota

Secondo Spera, l’attuale amministrazione:”nasce da un accordo puramente elettorale, privo di una reale visione politica e di un progetto per la città. Una mancanza di prospettiva che, negli anni, avrebbe contribuito ad aggravare una crisi non solo politica, ma anche economica, sociale, culturale e identitaria”.

Il movimento sottolinea come, di fronte a questa situazione, non: “sia sufficiente l’azzeramento della giunta, ma sarebbero state necessarie le dimissioni del sindaco e la convocazione immediata di un consiglio comunale, per un confronto trasparente e diretto con la città”.

L’appello

Battipaglia Radici e Valori lancia quindi un appello per la costruzione di :”un’alternativa politica e programmatica seria in vista delle prossime elezioni amministrative, fondata su una “politica di responsabilità” capace di rompere con quello che viene definito il vuoto degli ultimi dieci anni”.