Crisi politica a Battipaglia, Galdi (FI): “Pronti a governare”

Prosegue la fase di incertezza politica a Battipaglia, dove non è stata ancora sciolta la riserva sulla nuova giunta guidata dalla sindaca Cecilia Francese. Le trattative restano aperte e il quadro amministrativo continua a mostrarsi complesso. Nel frattempo, il centrodestra osserva con attenzione l’evolversi della situazione.

La posizione di Carmine Galdi (FI) e i possibili scenari

Il segretario cittadino di Forza Italia, Carmine Galdi, ha dichiarato che la coalizione è pronta a governare la città. Secondo Galdi, il centrodestra avrebbe già individuato due nomi pronti a candidarsi alla carica di primo cittadino. Un annuncio che apre nuovi scenari politici in vista dei prossimi mesi.

La crisi in atto potrebbe infatti ridisegnare gli equilibri amministrativi locali. Resta ora da capire quali decisioni assumerà la sindaca Francese e quali saranno le prossime mosse politiche.