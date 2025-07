Crisi idrica: dal Cilento appelli dei sindaci a evitare sprechi

Carenza idrica. È un’estate di disagi quella che vivranno diverse comunità del Cilento. Le aziende che gestiscono il servizio stanno lanciando appelli a razionalizzare l’utilizzo d’acqua evitando sprechi e i sindaci stanno emettendo ordinanza in tal senso.

I centri più colpiti

Tra i centri più colpiti quelli degli Alburni, a partire da Sant’Angelo a Fasanella, qui, nei giorni scorsi, Asis ha annunciato lo stop all’erogazione nelle ore notturne. Dal primo cittadino, Bruno Tierno, un appello a razionalizzare la risorsa idrica e ad evitare sprechi. Anche nel Cilento, in particolare nei piccoli centri collinari, si segnalano disagi.

Chiesti interventi ad Asis

In alcuni casi dovuti alla carenza d’acqua, in altri a problemi legati agli impianti. È il caso di Torchiara dove i cittadini segnalano da giorni problemi. Il sindaco Massimo Farro, però, ha chiarito di essersi immediatamente attivato per chiedere ad Asis di intervenire per trovare soluzioni definitive.