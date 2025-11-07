“Crimini e delitti”: il caso di Mario Eutizia

“Crimini e Delitti” è il programma condotto da Maria Emilia Cobucci, in tandem con l’avvocato Francesco Barone, in onda tutti i venerdì a partire dalle ore 20:40.

Un lungo viaggio che ripercorrerà e esaminerà le notizie e i casi di cronaca nera che hanno caratterizzato l’intero territorio cilentano e non solo. Attraverso approfondimenti, immagini e testimonianze verranno raccontate tutte le storie che nel corso degli anni hanno lasciato un segno indelebile.

Nella nuova puntata ad essere affrontata è la vicenda di Mario Eutizia, il badante originario del napoletano, di 48 anni, che nell’agosto del 2024 si autodenunciò, confessando quattro presunti omicidi. Tra questi anche quello di Gerardo Chintemi, un anziano 96enne residente a Vibonati, nel Golfo di Policastro