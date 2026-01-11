Crans-Montana, la mamma di Alice, una delle giovani vittime della tragedia, è originaria di Postiglione. Il cordoglio della Comunità

La giovane Alice Kallergis, tra le vittime dell’incendio di Crans-Montana avvenuto durante la notte di Capodanno, ha origini di Postiglione.

Il Comune degli Alburni è, infatti, il paese di origine della sua mamma.

Il cordoglio

L’Amministrazione Comunale di Postiglione ha espresso il suo cordoglio alla famiglia della giovane, deceduta a soli 15 anni a causa di una tragedia che ha strappato alla vita quaranta persone, tra cui tantissimi giovani, e ha causato centinaia di feriti:

“In questo momento di profonda sofferenza, siamo vicini alle famiglie Kallergis – Forlano, ai suoi parenti postiglionesi e a tutte le comunità toccate da questa tragedia.

La drammatica vicenda di Crans-Montana ci offre un importante spunto di riflessione su quanto sia indispensabile che la cultura della sicurezza entri a far parte delle nostre abitudini. Se si prende coscienza di quanto sia importante la prevenzione, è possibile sperare che gli incidenti abbiano esiti meno drammatici” hanno fatto sapere dalla Casa Comunale.

In ricordo delle giovani vittime della tragedia, già nei giorni scorsi, sono stati organizzati momenti di riflessione e silenzio nelle scuole del Cilento.