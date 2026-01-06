Crans-Montana: domani minuto di silenzio nelle scuole, anche il “Piranesi” di Capaccio si unisce al ricordo

Domani, 7 gennaio 2026, il suono della campanella, che segna il rientro dalle vacanze natalizie, avrà un eco diverso per gli studenti dell’IIS IPSAR “Piranesi” di Capaccio Paestum.

Un minuto di silenzio per le vittime

L’istituto cilentano, guidato dal Dirigente

Francesco Cerrone, ha risposto prontamente all’appello del Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara per onorare la memoria dei giovani connazionali scomparsi nel tragico incendio avvenuto nella località turistica di Crans-Montana, in Svizzera e alle ore 10:00, in tutti i plessi dell’Istituto, le attività didattiche si fermeranno. Studenti, docenti e personale ATA osserveranno un minuto di silenzio e raccoglimento.

Il cordoglio

Un gesto simbolico ma profondo, volto a esprimere la vicinanza dell’intera comunità scolastica alle famiglie colpite da un dolore straziante. La tragedia, avvenuta in Svizzera, ha spezzato le vite di giovani che, proprio come gli alunni del Piranesi, guardavano al futuro con speranza e sogni ancora da realizzare.

Un gesto simbolico e profondo

Nella circolare diffusa dal Dirigente Cerrone è stata sottolineata l’importanza del momento di riflessione come atto di rispetto e partecipazione.

La scuola, essendo un luogo di crescita culturale e umana, diventerà, dunque, centro della solidarietà collettiva e di riflessione sul valore della vita e della comunità.