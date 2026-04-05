Cosa vedere al cinema questo weekend: la guida completa tra Salerno e Provincia

Si prospetta un fine settimana ricco di grandi titoli per gli appassionati della settima arte nel salernitano. Dalle grandi produzioni internazionali alle chicche d’autore, l’offerta nelle sale copre ogni genere. Ecco il dettaglio della programmazione per pianificare la vostra serata.
Salerno Città: Grandi Multisala e Cinema di Quartiere
Il cuore del capoluogo offre una scelta vastissima, con The Space Cinema a fare la parte del leone:
- The Space Cinema (Salerno): Domina la scena Super Mario Galaxy – Il film, con spettacoli distribuiti durante tutta la giornata. Per la fantascienza debutta Project Hail Mary (ore 14.30 e 18.10), mentre chi cerca il brivido può puntare su Ti uccideranno (ore 23.20).
- Cinema Fatima: Spazio alla commedia con …che Dio perdona a tutti (ore 18.00, 20.00 e 22.00).
- Cinema San Demetrio: Prosegue il successo di Super Mario Galaxy con tre proiezioni (17.00, 19.15, 21.30).
Focus Cilento: Agropoli e Vallo della Lucania
L’offerta cinematografica si arricchisce notevolmente a sud della provincia, con una proposta che spazia dall’animazione al cinema d’autore:
- Cineteatro De Filippo (Agropoli): Programmazione variegata che parte con Super Mario Galaxy nel pomeriggio (15.45 e 17.45), prosegue con l’adrenalinico L’ultima Missione (19.45) e chiude in tarda serata con il raffinato Nouvelle Vague (22.30).
- Cineteatro Leo De Berardinis (Vallo della Lucania): Doppia proiezione pomeridiana per le famiglie con Super Mario Galaxy (17.30 e 19.30).
- Cineteatro La Provvidenza (Vallo della Lucania): Grande spazio al blockbuster del momento, con ben tre spettacoli per Super Mario Galaxy (17.00, 19.15 e 21.30).
Cava de’ Tirreni, Eboli e Pontecagnano
- Alambra (Cava): Programmazione dedicata a Super Mario Galaxy (17.30 – 19.30) e alla commedia Cena di classe (21.30).
- Cine Teatro Italia (Eboli): In sala L’ultima missione: Project Hail Mary alle 17.30 e il sentimentale Mi batte il corazon.
- CineMaximall (Pontecagnano): Ampia scelta tra Mi batte il corazon, Cena di classe e i principali titoli internazionali.
Altre Sale in Provincia
- Marina di Camerota (Bolivar): Tre appuntamenti con Super Mario Galaxy (17.00, 19.00, 21.00).
- Sala Consilina (Adriano): Da segnalare la proiezione di Super Mario Galaxy in versione 3D alle ore 19.00 e l’impegnato Il bene comune alle 21.00.
- Pagani e Nocera: Alla Multisala La Fenice e al Sala Roma, riflettori puntati su Super Mario Galaxy e …che Dio perdona a tutti.