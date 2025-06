Coppia di Giungano investita ad Eboli, individuato il responsabile

Potrebbe essere stato identificato l’uomo che lunedì scorso, in via Nobile ad Eboli, ha investito per ben due volte una coppia di coniugi di Giungano. Si tratterebbe di una persona già nota alle forze dell’ordine.

I fatti

L’episodio, avvenuto di notte, ha visto il conducente, a bordo di una Fiat Punto grigia, fuggire senza prestare soccorso. Le vittime sono state prontamente assistite. Sono state loro, poi, a riconoscere il presunto responsabile, denunciato per lesioni personali e omissione di soccorso.

Le indagini

Importanti sono state anche le testimonianze di alcuni testimoni oculari presenti in Via Umberto Nobile così come le telecamere di videosorveglianza.