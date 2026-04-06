Coppa Italia 420 ad Agropoli: Sviatoslav Madonich ed Elena Parlatore dominano tra sole e vento

Il campo di gara di Agropoli non tradisce le aspettative e regala una domenica di Pasqua caratterizzata da condizioni meteo ideali e grande agonismo. Nella terza giornata della Coppa Italia 420, la flotta ha beneficiato di una progressione meteorologica perfetta: la mattinata è iniziata con venti provenienti da Nord, per poi stabilizzarsi sul classico vento termico da Sud-Ovest, con un’intensità costante tra i 10 e i 12 nodi.

Queste condizioni hanno permesso al comitato di gara di completare un vero e proprio “poker” di prove. Il ritmo è stato serrato, con ben quattro regate portate a termine in meno di quattro ore, mettendo alla prova la tenuta fisica e la lucidità tattica dei 100 equipaggi in gara. La combinazione tra il sole primaverile e l’adrenalina delle boe ha reso la giornata un evento sportivo di altissimo profilo.

La classifica provvisoria: dominio ligure in Cilento

Con dieci prove totali già messe a referto, la gerarchia della competizione inizia a delinearsi in modo netto. Al comando della classifica provvisoria overall si conferma l’equipaggio dello Yacht Club Imperia, composto da Sviatoslav Madonich ed Elena Parlatore, che mantengono la testa della flotta con estrema solidità.

Alle loro spalle la lotta per il podio si fa sempre più accesa. In seconda posizione risalgono Emanuele Ciavatta e Marco Rolle, portacolori della LNI Mandello del Lario, seguiti dal duo formato da Federico Frezza e Matteo Iannelli del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo. La costanza dei risultati sarà il fattore determinante per l’assegnazione del trofeo in un campo di regata che non ammette distrazioni.

Attesa per il gran finale: il programma dell’ultima giornata

La macchina organizzativa è già al lavoro per gestire l’atto conclusivo di questa prestigiosa quattro giorni di vela. Il programma per l’ultima giornata prevede lo start delle competizioni alle ore 12:00, con l’obiettivo di disputare fino a tre ulteriori prove, vento permettendo.

L’evento si concluderà ufficialmente con la cerimonia di premiazione al termine delle regate, dove verranno celebrati i vincitori di una tappa che ha confermato Agropoli come una garanzia per gli sport nautici nazionali.