Convocato dalla Prefettura il tavolo tecnico sulla Strada Provinciale 30 di Eboli

Si terrà il prossimo 6 novembre presso la Prefettura di Salerno il tavolo tecnico atteso per discutere dello stato dei lavori sulla Strada Provinciale 30 di Eboli. La convocazione fa seguito alla richiesta espressa dal Sindaco Mario Conte al fine di affrontare le criticità emerse in relazione all’intervento sul canale consortile che interseca la suddetta arteria. L’opera in questione rientra nel Progetto PNRR m2C414.3.

Lentezza dei Lavori e Disagi per i Cittadini

Il Primo Cittadino di Eboli ha ritenuto necessario un confronto di merito a causa delle «segnalazioni e proteste dei cittadini residenti» che lamentano l’estrema lentezza nella realizzazione del ponte sul costruendo canale consortile, in località Coda di Volpe, su terreni di proprietà dell’Università L’Orientale di Napoli.

La situazione, come evidenziato dal Sindaco Mario Conte in una nota indirizzata alla Prefettura, è di notevole gravità: «A distanza di circa 7 mesi dall’inizio dei lavori, la Sp 30/B è ancora interrotta, con gravissimo pregiudizio per i residenti, per le aziende e per tutte le attività in essere a valle dell’interruzione».

Le Criticità sulla Viabilità e le Richieste del Sindaco

Oltre ai ritardi, il Sindaco ha sollevato preoccupazioni specifiche sulla configurazione finale del tratto stradale post-intervento. Conte ha infatti segnalato che i ponti adiacenti a quello in costruzione non subiranno ampliamenti, mantenendo le attuali dimensioni. «Segnalo, altresì, che da quanto risulta il ponte adiacente a quello in fase di costruzione rimarrà delle attuali dimensioni, così come anche il terzo ponte sullo stesso tratto stradale, di fatto creando una sorta di pericoloso restringimento per i veicoli provenienti dal primo ponte, di più ampie dimensioni», ha puntualizzato il Sindaco, sottolineando i potenziali rischi per la viabilità.

Per questo motivo, l’obiettivo del Sindaco Conte non è solo ottenere una verifica sul rispetto del cronoprogramma dell’opera PNRR, ma anche sollecitare l’attuazione di ulteriori interventi volti a migliorare la viabilità complessiva sul tratto, garantendo l’assenza di nuove criticità per la cittadinanza. Il tavolo tecnico avrà, quindi, il compito di analizzare approfonditamente i problemi sollevati e individuare la soluzione più opportuna per la collettività.

Le Istituzioni Coinvolte nel Vertice

La Prefettura di Salerno ha convocato un parterre istituzionale di alto livello per affrontare la questione. Oltre al Sindaco Mario Conte, prenderanno parte al vertice i seguenti rappresentanti istituzionali: