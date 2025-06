Controne: il Comune porta al mare gli over 60, ecco come partecipare

Anche quest’anno il Comune di Controne, guidato dal sindaco Ettore Poti, ha deciso di organizzare la Colonia Estiva dedicata a tutte le persone dai 60 anni in su, per due settimane di relax, socialità e benessere.

L’iniziativa

La colonia estiva è in programma dal 30 giugno al 11 luglio 2025 (dal lunedì al venerdì). Saranno ammessi, per ogni settimana, 19 partecipanti, nel caso in cui, le domande pervenute siano superiori a 38, l’ammissione verrà effettuata in base all’ordine di anzianità.

Questa rientra tra le tante attività rivolte agli anziani portate avanti dall’Amministrazione; “da sempre si è data importanza alle attività rivolte agli anziani, finalizzate ad attivare processi di integrazione e di inclusione sociale attraverso eventi, incontri intergenerazionali ed attività di supporto al fabbisogno ed alle esigenze della popolazione più anziana”, spiegano da palazzo di città.

Come partecipare

Per partecipare è necessario compilare il modulo allegato all’avviso, consultabile sul sito ufficiale dell’Ente, e consegnarlo entro il 23 giugno o via pec all’indirizzo, anagrafe.controne@asmepec.it, oppure a mano all’Ufficio Protocollo – Piazza Umberto I. Per tutte le informazioni è possibile contattare il numero 0828 772023 (dal lunedì al venerdì – ore 9:00/11:30).