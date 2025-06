È il Professore Ascierto il primo oncologo al mondo: cittadino onorario di Aquara, Controne e Sessa Cilento

Il Professore Paolo Ascierto è stato nominato primo oncologo al mondo. L’Istituto dei Tumori “Pascale” di Napoli in cui il Prof. Ascierto è direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative è il primo in classifica come centro internazionale per la lotta al melanoma.

La classifica Expertscape

A dirlo è la classifica stilata dal sito americano Expertscape.com che nomina proprio Ascierto al primo posto nel mondo, su oltre sessantacinque mila esperti. L’analisi di Expertscape, ideata dai ricercatori della Università della North Carolina, si basa sulla produzione scientifica dei clinici nei vari settori della medicina, tenendo in considerazione soprattutto le pubblicazioni dell’ultimo decennio, valutando la qualità della rivista e la posizione come autore nell’articolo.

Un luminare nel campo dell’oncologia

Il dottor Ascierto ha un Impact Factor e un H-Index, i due parametri utilizzati per “misurare” la produzione scientifica, molto alti, pari rispettivamente a oltre 3500 e 68. Ma non solo: insieme ad Ascierto, già tempo in vetta alla classifica nazionale di Expertscape, figurano tra i primi posti due suoi collaboratori: Ester Simeone e Antonio Grimaldi.

Il ricercatore napoletano è, inoltre, componente dei gruppi di lavoro che stilano le linee guida di ASCO (American Society of Clinical Oncology) ed ESMO (European Society of Clinical Oncolgy) sul melanoma ed è coordinatore delle linee guida su questa neoplasia di AIOM (Associazione italiana di oncologia medica).

Un vanto per il Cilento

Un vero vanto e una vera risorsa per la Campania, ma anche per il Cilento tanto amato dal Prof. Ascierto che è cittadino onorario di Aquara, Controne e Sessa Cilento.