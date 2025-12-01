Controne: conferito il premio “Fagiolo d’oro” nell’ambito della rinomata festa del fagiolo, ecco i premiati

Il comune di Controne ha da sempre dato particolare importanza alla tematica della valorizzazione del territorio, promuovendo le tradizioni popolari, i prodotti locali, le bellezze naturalistiche del territorio, con lo scopo di continuare il lavoro messo in campo fino ad adesso, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco, Ettore Poti, nell’ambito della 41esima edizione della Sagra del Fagiolo di Controne ha conferito il “Fagiolo d’Oro” un premio destinato ad alte personalità che si sono distinte per il loro lavoro e per la loro dedizione e con cui il comune intende stabilire rapporti sinergici per il bene del territorio e della collettività.

La giornata

Ad essere premiati ieri, durante un evento consolidato e di successo che, ogni anno, registra migliaia e migliaia di partecipanti, ossia: Michele Ferrante, storico produttore del Fagiolo di Controne che ha contribuito a far conoscere in tutto il mondo il Fagiolo di Controne; al Professore Pietro Campiglia- Prorettore Vicario-Università degli Studi di Salerno con il quale il Comune avvierà una collaborazione per lo studio delle proprietà del Fagiolo di Controne.

Al Cav. Antonio Palmieri, titolare della Tenuta Vannulo che è un esempio per tanti giovani che decidono di investire nell’agricoltura e a Giovanni Battista Cantisani, Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate del Molise, grande esempio di rettitudine morale. Soddisfazione da parte del sindaco, Ettore Poti che ha rinnovato l’appuntamento con la Festa del Fagiolo per sabato 27 dicembre e domenica, 28 dicembre, anche a pranzo.