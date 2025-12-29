Controne: conferito il premio “Fagiolo d’Oro” a tre persone impegnate nella valorizzazione del territorio

Ieri a Controne, in occasione dell’ultimo giorno dell’edizione 2025 della “Sagra del Fagiolo”, si è tenuta la cerimonia per il conferimento del “Fagiolo d’Oro”, prestigioso riconoscimento istituito dall’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco, Ettore Poti, ad altri tre illustri nomi del mondo dell’imprenditoria e dell’associazionismo che hanno contribuito, con il loro lavoro, a dare lustro al territorio.

Il riconoscimento

Il “Fagiolo d’Oro” è stato consegnato a Rosario Pingaro, presidente della BCC di Capaccio Paestum e Serino nonché CEO di Convergenze S.p.a., ad Antonello Sada, presidente del Gruppo SADA, eccellenza italiana specializzata nella produzione di cartone ondulato e packaging sostenibile e presidente di Confindustria Salerno e ad Antonio Giaccoli, presidente e CEO dell’Accademia Nazionale Pizza DOC.

Valorizzazione del fagiolo, presidio Slow Food

Tante le persone che hanno assistito alla cerimonia congratulandosi con i premiati prima di degustare i piatti del territorio preparati con il prestigioso fagiolo di Controne, presidio Slow Food. “Il Fagiolo d’Oro” è un premio destinato ad alte personalità che si sono distinte per il loro lavoro e per la loro dedizione e con cui il Comune di Controne intende stabilire rapporti sinergici per il bene del territorio e della collettività.