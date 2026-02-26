Consorzio Sociale S10, nasce “Iskra vicina”: ecco il progetto dedicato agli anziani

Il Consorzio Sociale Vallo di Diano, Tanagro e Alburni Ambito S10 rafforza la rete territoriale dei servizi con una iniziativa dedicata alle persone anziane e alle loro famiglie.

Il progetto

Il progetto “Iskra vicina” nasce nell’ambito delle risorse aggiuntive al Servizio di Assistenza Domiciliare, programmate e sostenute dal Consorzio Sociale, e rappresenta un passo ulteriore nella costruzione di un welfare di prossimità attento ai bisogni concreti della comunità.

Attraverso la gestione operativa della Cooperativa Sociale Iskra, il nuovo servizio introdotto dal Consorzio Sociale Vallo di Diano, Tanagro e Alburni integra e amplia l’assistenza domiciliare già attiva nel territorio, offrendo interventi gratuiti quali:

Prenotazione di visite ed esami sanitari

Supporto per farmaci e spesa a domicilio

Telecompagnia e ascolto telefonico periodico

Attivazione di supporto in caso di bisogno

È già attivo lo Sportello Iskra vicina, con numero dedicato 376 202 4162, punto di accesso semplice e diretto per anziani, familiari e caregiver.

Il Presidente del Consorzio Sociale Ambito S10, Michele Candia, sottolinea: “Siamo convinti che questo nuovo investimento andrà ad incidere in modo concreto sui servizi di prossimità e sulla dignità delle persone anziane. Rafforzare l’assistenza domiciliare significa non solo garantire servizi, ma costruire comunità più coese e capaci di prendersi cura dei propri cittadini più fragili”.

Per il direttore del Consorzio Sociale Ambito S10, Antonio Florio, “la collaborazione con gli enti del terzo settore offre un valore aggiunto alla «Cultura del Noi» promossa dal Consorzio Sociale Ambito S10, e una risposta concreta ai bisogni dei cittadini più svantaggiati”.

“Iskra vicina” si inserisce in una strategia più ampia di consolidamento della rete sociale territoriale, che vede il Consorzio impegnato nel coordinamento e nella programmazione di interventi capaci di prevenire isolamento, marginalità e situazioni di emergenza.

Un nuovo, significativo step nell’ambito del rafforzamento strutturale di ciò che già esiste: un segnale chiaro che nel territorio dell’Ambito S10 la presa in carico delle persone anziane è una priorità condivisa.