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Conservatorio “Martucci” di Salerno: tra crescita e continuità, parla il presidente Vittorio Acocella

Acocella, che prende il timone dopo esser stato vice presidente, ha descritto le linee programmatiche della nuova Presidenza e del nuovo Consiglio di Amministrazione

Federica Inverso

Una nuova fase nel segno della continuità. Il nuovo presidente del conservatorio Martucci di Salerno, l’ingegnere Vittorio Acocella ha illustrato le principali priorità e progetti del suo prossimo mandato. Un triennio che vedrà al centro accessibilità e auditorium, considerato elemento centrale per il potenziamento delle attività artistiche, didattiche e di produzione, ma anche e soprattutto gli studenti grazie a un dilago costante e uno sportello psicologico.

Le linee guida per gli anni futuri

Acocella, che prende il timone dopo esser stato vice presidente, ha descritto le linee programmatiche della nuova Presidenza e del nuovo Consiglio di Amministrazione. Un’occasione di condivisione degli indirizzi strategici che guideranno l’attività dell’Istituto nei prossimi anni, con particolare attenzione ai principali progetti in corso. Più di mille studenti, in aumento, e oltre 160 docenti.

Convegni, progetti, ricerca e internazionalizzazione sono elementi cardini della realtà del conservatorio. E di continuità si parla grazie anche alla riconferma, alla direzione, di Fulvio Artiano.

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