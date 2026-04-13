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Consegnato a Battipaglia il nuovo ambulatorio odontoiatrico mobile: destinato alle cure delle fasce più fragili della popolazione

Una iniziativa che mira a dare particolare attenzione alle aree interne e più disagiate

Redazione Infocilento

Oggi, presso l’ospedale di Battipaglia, è stato consegnato il nuovo motorhome sanitario dell’ASL Salerno, un ambulatorio odontoiatrico mobile. È il primo a livello nazionale, acquisito nell’ambito del Piano Nazionale Equità nella Salute 2021–2027 (PNES).

Il progetto

Il progetto, realizzato con il supporto dell’INMP (Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà), è rivolto alle fasce più fragili della popolazione, in particolare ai cittadini con ISEE inferiore a 10.000 euro e ai cittadini stranieri.

L’ambulatorio odontoiatrico itinerante, dotato di un’équipe multidisciplinare, garantirà attività di informazione ed educazione sanitaria, visite odontoiatriche e fornitura di protesi mobili per i pazienti che ne necessitano. Opererà su tutto il territorio provinciale, con particolare attenzione alle aree interne e più disagiate, al fine di ridurre le disuguaglianze nell’accesso alle cure e contrastare la povertà sanitaria. 

Presente alla consegna anche il Direttore Generale, ing. Gennaro Sosto, che ha dichiarato: “Un altro traguardo importante per l’ASL Salerno. L’obiettivo è raggiungere tutti i punti della provincia, soprattutto quelli più difficilmente accessibili. Vogliamo costruire una rete di servizi sempre più prossima ai cittadini, ampliando progressivamente l’offerta anche in ambito odontoiatrico”.

Prezioso è stato il contributo fornito dall’U.O.C. Ingegneria Clinica e HTA, diretta dall’ing. Francesca Perrina, per il lavoro svolto nella gestione dell’intero iter tecnico-amministrativo, dall’acquisizione al collaudo del mezzo.

Il progetto sarà coordinato dal Dr. Antonio Coppola, Direttore della U.O.C. Governance dei processi di telemedicina e di applicazione dell’intelligenza artificiale, con il contributo del Coordinamento Socio Sanitario diretto dalla Dr.ssa Annunziata Cuccurullo, del Dr. Luca Morrone, dirigente referente della UOC Sviluppo Strategico dell’Asl Salerno Innovazione Organizzativa e Comunicazione e del Dr. Giovanni Pentangelo referente per le cure odontoiatriche.

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