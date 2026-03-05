Consac, migliora il servizio idrico a Sassano grazie agli interventi sulla rete finanziati dal Pnrr

Da un lato, la riduzione del livello delle perdite e il miglioramento della funzionalità delle reti consentiranno una gestione ottimale della risorsa idrica a tutela dell’ambiente e della popolazione. Dall’altro, il contenimento dei costi complessivi permetterà sia un miglioramento degli indicatori generali dell’Arera (l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), sia il raggiungimento degli obiettivi generali della legislazione europea sull’acqua. In pratica – commentano il presidente di Consac, Gennaro Maione, e il sindaco di Sassano, Domenico Rubino.

Servizio idrico migliorato notevolmente

“I cittadini beneficeranno di un servizio di fornitura idrica caratterizzato da livelli di eccellenza nella continuità e qualità del servizio e delle caratteristiche della risorsa idropotabile erogata”. Nell’ambito delle attività di sostituzione delle reti (35 km), avviate grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – di cui Consac gestioni idriche è attuatore di II livello – sono stati infatti gli interventi che hanno interessato il territorio del comune di Sassano, in particolare la località Valle delle Orchidee e delle Antiche Coltivazioni.

L’individuazione dei tratti di infrastruttura da sostituire è il risultato di un percorso metodologico che parte da un’attenta analisi del comportamento della rete, dal controllo delle pressioni, dalla ricerca perdite e da attività che integrano la fase di digitalizzazione con il rifacimento di tratti di rete a più alto grado di obsolescenza.