Sassano, Consac: acqua potabile in contrada Peglio. Il sindaco, “Iniziativa che restituisce dignità alla popolazione”

Buone notizie per la comunità di Sassano. Grazie a Consac la contrada Peglio potrà usufruire, finalmente, dell’acqua potabile. Per il sindaco di Sassano, Domenico Rubino, si tratta di un “grande passo in avanti per il benessere della comunità montana. Un’opera che restituisce dignità alla cittadinanza, figlia di un impegno concreto e di una collaborazione proficua tra l’amministrazione di Sassano e la Consac, grazie alla quale è stato garantito un diritto essenziale per i cittadini”.

La soddisfazione del presidente Maione

Sulla stessa linea Gennaro Maione, presidente di Consac: “Grazie a un cospicuo finanziamento nell’ambito del React-Eu andiamo infatti a risolvere un problema storico per Sassano, raggiungendo finalmente con l’acqua potabile la contrada Peglio. Un’iniziativa, ripeto, molto sentita per la comunità tutta e in particolare di quel borgo”.

La soddisfazione del consigliere regionale Tommaso Pellegrino, già sindaco di Sassano dal 2010 al 2020

Il progetto di ammodernamento della rete idrica sassanese, che sarà ultimato entro tre mesi, è stato presentato nei giorni scorsi nell’ambito di un incontro-dibattito al quale ha partecipato anche il consigliere regionale Tommaso Pellegrino, che è stato sindaco dal 2010 al 2020: “Sono molto soddisfatto perché si tratta di un’opera di grande rilievo che abbiamo avviato durante la mia amministrazione e che ora, grazie al lavoro dell’attuale governo cittadino e della Consac, sta trovando il suo sbocco finale”.