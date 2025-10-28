Congresso regionale GEV Campania: nuova guida e nuova fase per il movimento

Riparte il lavoro dei Giovani Europeisti Verdi (GEV) della Campania. Durante il Congresso regionale, svoltosi nella serata del 26 ottobre a Salerno, i giovani ecologisti hanno approvato all’unanimità la mozione “Verde è il futuro della Campania” e rinnovato le cariche del nuovo Esecutivo regionale, aprendo una nuova fase per il movimento giovanile dei Verdi nella regione.

Le cariche

A guidare il gruppo saranno Paola Ferraioli e Adriano Maria Guida, eletti come co-portavoce regionali. Insieme a loro, faranno parte dell’esecutivo Camilla Cardellino, Aniello Di Santillo, Simona Ferraro, Gianrico Iuliano, Massimo Migliucci, Giuliana Polverino e Raffaele Vaccaro, una squadra giovane e motivata che rappresenta diversi territori e realtà della Campania.

Il nuovo gruppo dirigente si pone l’obiettivo di rafforzare la presenza dei Giovani Europeisti Verdi sui territori, promuovendo una visione politica fondata su sostenibilità ambientale, giustizia sociale e partecipazione democratica. Una generazione di giovani che non vuole restare a guardare, ma contribuire concretamente al cambiamento della Campania e dell’Europa.

Paola Ferraioli, co-portavoce regionale dei GEV Campania, ha dichiarato: “Questo congresso segna un nuovo inizio per noi. Ripartiamo con energia, idee e tanta voglia di costruire una Campania più verde, giusta e solidale. Crediamo che i giovani debbano essere protagonisti delle scelte che riguardano il loro futuro: per questo vogliamo portare le nostre battaglie nei luoghi in cui si decide, facendo sentire la voce di una generazione che chiede ascolto e responsabilità.”

Adriano Maria Guida, co-portavoce regionale, ha aggiunto: “I Giovani Europeisti Verdi vogliono dimostrare che un’altra politica è possibile: una politica fatta di partecipazione, ascolto e concretezza. Vogliamo costruire spazi in cui i giovani possano sentirsi parte attiva della comunità e non semplici spettatori. La nostra sfida è tradurre i valori ecologisti e progressisti in azioni quotidiane, capaci di migliorare davvero la vita delle persone e di dare alla Campania una prospettiva sostenibile e inclusiva.”