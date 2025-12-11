Confesercenti Vallo della Lucania, Ruocco: “Commercio in crisi, servono servizi e programmazione delle istituzioni”

InfoCilento ha incontrato Gaspare Ruocco, presidente di Confesercenti di Vallo della Lucania, che ha tracciato un profilo dello stato di salute delle attività commerciali del centro cilentano.
Il commento
“Il commercio in generale sta attraversando un momento di profondo cambiamento – ha affermato Ruocco – il periodo di crisi dura ormai da tempo, ma ci sarebbero le possibilità per ridare ossigeno all’economia locale. E’ indispensabile oggi affiancare alla vendita anche un’offerta di servizi, ma ciò che manca davvero è il supporto e la programmazione da parte delle Istituzioni.Per questo Natale, purtroppo, siamo ormai in ritardo.”
Le richieste
Forte dunque l’appello di Ruocco in particolare all’amministrazione comunale di Vallo della Lucania cui chiede maggiore incisività e tempismo nella programmazione di iniziative e progetti che possano aiutare a rilanciare le numerose attività commerciali della città. Il presidente ha inoltre tracciato un bilancio del lavoro svolto da Confesercenti nell’ultimo anno e dei servizi a supporto dei commercianti.
Sono d’accordo
A mio avviso il commercio nei piccoli centri è ormai arrivato a un punto di non ritorno e non si tratta più di crisi o di momenti difficili, è proprio un modello che non regge più. L’online ha cambiato tutto in modo irreversibile e la maggior parte dei negozi non ha né gli strumenti né la forza economica per contrastarlo.
La verità è che nei prossimi anni, salvo rare eccezioni, vedremo resistere solo le attività legate al cibo e alla socialità, ovvero bar, pizzerie, tavole calde, forse qualche servizio essenziale. Tutto il resto avrà davanti tempi durissimi, i paesi si svuotano e i giovani comprano tutto su internet, la gente non ha più l’abitudine, né la necessità, di andare nei negozi.
Socialmente ed economicamente il quadro è chiaro, la domanda locale si riduce, la concorrenza globale cresce e psicologicamente il consumatore ormai vive in un mondo dove compra con un clic e riceve in 24 ore.
Si può parlare di programmazione, di iniziative, di rilancio… ma senza un cambiamento profondo del territorio e senza una strategia vera, rischiano di essere solo parole. Il commercio, quello tradizionale, non tornerà più come prima e forse dovremmo iniziare ad accettarlo, per capire davvero come ripensare i nostri centri e non illuderci che basti qualche evento all’ultimo minuto per invertire una tendenza che è ormai strutturale.
Ernesto Di Gregorio analisi giusta e proprio così