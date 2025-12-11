Confesercenti Vallo della Lucania, Ruocco: “Commercio in crisi, servono servizi e programmazione delle istituzioni”

InfoCilento ha incontrato Gaspare Ruocco, presidente di Confesercenti di Vallo della Lucania, che ha tracciato un profilo dello stato di salute delle attività commerciali del centro cilentano.

“Il commercio in generale sta attraversando un momento di profondo cambiamento – ha affermato Ruocco – il periodo di crisi dura ormai da tempo, ma ci sarebbero le possibilità per ridare ossigeno all’economia locale. E’ indispensabile oggi affiancare alla vendita anche un’offerta di servizi, ma ciò che manca davvero è il supporto e la programmazione da parte delle Istituzioni.Per questo Natale, purtroppo, siamo ormai in ritardo.”

Le richieste

Forte dunque l’appello di Ruocco in particolare all’amministrazione comunale di Vallo della Lucania cui chiede maggiore incisività e tempismo nella programmazione di iniziative e progetti che possano aiutare a rilanciare le numerose attività commerciali della città. Il presidente ha inoltre tracciato un bilancio del lavoro svolto da Confesercenti nell’ultimo anno e dei servizi a supporto dei commercianti.