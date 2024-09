A Vallo della Lucania un nuovo Sportello Impresa Confesercenti

La Confesercenti di Vallo della Lucania ha un nuovo Sportello servizi alle imprese, inaugurato nel pomeriggio di ieri, lunedì 16 settembre, presso la Banca di Credito Cooperativo di Monte Pruno, in Piazza Vittorio Emanuele.

La cerimonia

Alla cerimonia presenti importanti figure del territorio tra cui Cono Federico, Vice-Direttore Generale della BCC Monte Pruno, Raffaele Esposito, Presidente Confesercenti Provinciale di Salerno, Pasquale Giglio, Direttore Generale Confesercenti Provinciale di Salerno e Vice-Presidente Camera di Commercio Salerno, Gaspare Ruocco, Presidente Confesercenti Vallo della Lucania, Maria Antonietta Aquino, Responsabile Servizi Confesercenti Provinciale di Salerno.

In rappresentanza dell’amministrazione comunale il vicesindaco, Tiziana Cortiglia e l’assessore al bilancio, Emilio Romaniello. Si tratta di spazio dove verranno proposti ed erogati ai clienti della banca i servizi associativi della confederazione (credito, assistenza tecnica, assistenza e servizi sindacali etc), in particolar modo servizi per richiedere visure e certificati camerali.

Ulteriore scopo, è quello di sviluppare un importante rete associativa nell’area cilentana, investendo anche in nuovi posti di lavoro.