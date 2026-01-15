Conferito ad Artelettra di Roccadaspide il “Premio America Agricoltura

Un’azienda di Roccadaspide ha ricevuto, durante la cerimonia ufficiale tenutasi presso la Camera dei Deputati, all’interno dell’Aula dei Gruppi Parlamentari, il prestigioso “Premio America Agricoltura” conferite alle aziende ritenute leader nel panorama delle eccellenze italiane: Artelettra Costruzioni Generali, diretta da Mariarosaria Auricchio e fondata dal compianto padre Carmine Auricchio.

Il riconoscimento

Il Riconoscimento nazionale viene promosso e organizzato dalla Fondazione Italia USA che intende premiare, puntualmente, gli imprenditori e le imprenditrici delle migliori aziende italiane e che, in particolare, si distinguono per eccellenza, competitività, innovazione e sostenibilità rappresentando un esempio virtuoso a livello internazionale per il nostro Paese.

Artelettra Costruzioni Genarali, con sede a Roccadaspide, è stata premiata per aver realizzato importanti opere di ingegneria naturalistica per la tutela e la valorizzazione del verde urbano ed extraurbano nonchè per la progettazione e la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle Green Community per una più efficiente economia circolare ed un’agricoltura sostenibile.

Il premio

“Le candidature per il Premio non possono avvenire in maniera spontanea, ma gli organizzatori selezionano le aziende tramite criteri precisi con l’Ausilio della Camera di Commercio, aver ricevuto un Premio così prestigioso, quindi, ci gratifica ulteriormente e mi emoziona anche nel ricordo dell’impegno profuso da mio padre, Carmine che, con tanta dedizione, stiamo portando avanti”, ha fatto sapere Mariarosaria Auricchio che ha ritirato il Premio il 12 gennaio scorso a Roma.