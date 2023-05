Concorso Musicale di Bracigliano: primo posto per gli studenti di Caselle in Pittari

La musica è un linguaggio universale che unisce le persone di tutto il mondo e, quando viene eseguita con passione e dedizione, può raggiungere risultati straordinari.

Un risultato brillante

Dimostrato dall’orchestra musicale degli studenti della scuola secondaria di Caselle in Pittari, che ha ottenuto il primo posto assoluto al Concorso Internazionale di Bracigliano.

Il successo raggiunto dalla giovane orchestra è un risultato brillante e straordinario, frutto di un grande lavoro e di tanto impegno profuso con dedizione e professionalità dai giovani musicisti. La comunità di Caselle in Pittari è orgogliosa di questi giovani talenti che hanno portato in alto il nome della loro città.

Le congratulazioni da parte del Sindaco

Il Sindaco e l’amministrazione comunale hanno espresso le loro sentite congratulazioni ai vincitori del concorso e si sono complimentati per lo straordinario traguardo raggiunto. Questo premio prestigioso rappresenta un grande riconoscimento per i ragazzi che hanno fatto tanti sacrifici e hanno dimostrato una passione infinita per la musica.

I complimenti sono indirizzati anche agli insegnanti per il grande lavoro messo in campo, che ha permesso di formare una vera e propria orchestra di talenti. Il loro contributo è stato fondamentale per l’ottenimento di questo prestigioso riconoscimento.

Il vicesindaco Gianfranco Gallo, diversi genitori e gli amici dei giovani musicisti hanno atteso il loro rientro a Caselle in Pittari per festeggiare l’ambito traguardo raggiunto.

La centrale Piazza Olmo è stata il luogo scelto per la celebrazione, dove i ragazzi hanno potuto esibirsi in un concerto di ringraziamento per tutta la comunità che ha sostenuto il loro talento musicale.

L’orchestra musicale degli studenti della scuola secondaria di Caselle in Pittari ha dimostrato che il lavoro di squadra, la dedizione e la passione possono portare a risultati straordinari. Un grande esempio di come la musica possa unire e ispirare le persone, in Italia e in tutto il mondo.