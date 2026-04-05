Alburni

Comune di Controne: il rito civile si sposta al Parco Turistico delle Sorgenti

Il Comune di Controne istituisce un nuovo ufficio di Stato Civile presso il Parco Turistico delle Sorgenti per la celebrazione dei matrimoni civili

Redazione Infocilento
Parco delle Sorgenti

Il Comune di Controne apre a nuove suggestive possibilità per le coppie che scelgono il rito civile. L’Amministrazione ha ufficialmente individuato e istituito un nuovo sito per la celebrazione dei matrimoni al di fuori della tradizionale sede municipale. La scelta è ricaduta sul “Parco Turistico delle Sorgenti”, una struttura di proprietà comunale situata a circa due chilometri dal centro urbano, immersa in un contesto di alto valore ambientale.

Una risposta alle esigenze dei cittadini e del territorio

La decisione nasce dalla volontà dell’Ente di valorizzare il patrimonio locale e rispondere alle numerose richieste dei cittadini. Come si legge nel documento ufficiale, il Comune intende offrire la possibilità di celebrare le nozze in strutture di particolare valore storico, architettonico e ambientale che rientrino nella disponibilità dell’Ente.

L’istituzione di questo nuovo ufficio separato di Stato Civile segue le linee guida ministeriali che permettono ai Comuni di deputare sale esterne alla casa comunale per tali funzioni, garantendo la solennità e il rispetto della normativa vigente.

Il quadro normativo e la regolarità dell’atto

L’iter burocratico si è basato su un solido impianto normativo il quale prevede testualmente che: “I Comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l’istituzione di uno o più separati uffici dello Stato Civile”. La delibera specifica inoltre che tali uffici devono essere istituiti con atto di Giunta e comunicati al Prefetto. Il provvedimento ha ricevuto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, confermando la piena legittimità dell’operazione.

Continuità e disponibilità della struttura

Per la validità della celebrazione in luoghi diversi dal Municipio, la normativa richiede che la struttura sia nella disponibilità del Comune e che vi sia un carattere di “ragionevole continuità temporale” nel suo utilizzo.

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