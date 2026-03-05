Politica

Comunali: a Salerno arriva Bandecchi per sostenere Ventura Sindaco

Non è mancato un attacco all’operato di Vincenzo De Luca, già sindaco di Salerno per dieci anni e già presidente della regione Campania

Federica Inverso

Il clima elettorale si inizia a sentire e la campagna elettorale si scalda in vista delle prossime comunali a Salerno. Questa mattina Stefano Bandecchi, il leader di “Dimensione Bandecchi” e sindaco di Terni, è arrivato a Salerno per presentare e sostenere la candidatura a sindaco di Domenico (detto Mimmo) Ventura, consigliere comunale uscente. “Una nuova avventura, difficile, che non ci fa paura”, ha sottolineato il candidato sindaco Ventura.

Il programma

Il programma ha in cima la volontà di essere vicino alle persone e ai loro problemi. Da qui la decisione, in caso di vittoria, di portare in consiglio un rappresentate di ogni quartiere della città. Da parte del leader Bandecchi è stata ribadita la piena fiducia al candidato Venuta. Non è poi mancato un attacco all’operato di Vincenzo De Luca, già sindaco di Salerno per dieci anni e già presidente della regione Campania.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Potrebbe interessarti anche:

Polizia, sequestri

Salerno, deteneva armi clandestine, munizioni e banconote false: arrestato

L'indagato è stato arrestato per detenzione di armi clandestine, detenzione abusiva di munizionamento, ricettazione, detenzione di banconote false e di oggetti atti ad offendere

Giustizia

Riforma della giustizia e Referendum: il dibattito infiamma il territorio salernitano

Verso il Referendum Costituzionale del 22-23 marzo: ecco il programma dei dibattiti a Eboli, Albanella e Salerno con i protagonisti della politica e dell'avvocatura

Alessandra Pazzanese

Tg InfoCilento 5 marzo 2026

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Alessandra Pazzanese

Impianto biometano Gaiarda

Capaccio Paestum verso l’economia circolare: “il progetto di biometano in Via Gaiarda trasforma i reflui zootecnici in energia e fertilizzanti”

La società proponente: “Una risposta concreta all’emergenza reflui nella Piana del Sele e un modello di economia circolare per il territorio”

Gaetano Paolino

Capaccio Paestum approva il Bilancio 2026: tra rigore finanziario e tutele per i contribuenti

Il Consiglio Comunale di Capaccio Paestum approva il Bilancio 2026 e il DUP. Novità su Rottamazione-Quinquies, rateizzazioni e sedute in videoconferenza

Teodora Esposito

Teodora Esposito, sarta di Agropoli, trionfa al concorso regionale “Manichino d’Oro” e porterà la Campania a Roma

Teodora rappresenterà la Campania alla finale nazionale di Roma, prevista per la prima settimana di giugno

Campidoglio, delegazione Pollica

Roma, al Campidoglio il convegno “Pianeta Acqua”: protagonista anche Pollica

Il territorio cilentano è stato citato come esempio di comunità che negli anni ha saputo coniugare tutela ambientale, sviluppo locale e valorizzazione delle risorse naturali

Mensa scolastica

Mensa scolastica di Sant’Arsenio, malori per alcuni bambini: ecco i primi risultati delle analisi

Dopo le segnalazioni dei giorni scorsi, a fare il punto è il il sindaco Donato Pica

Furti Capaccio

Salerno, l’incubo dei furti continua: svaligiata casa in via Gonzaga mentre i proprietari dormono

Ennesimo furto in abitazione a Salerno: in via Gonzaga i ladri entrano dal balcone all'ultimo piano e rubano gioielli e valori mentre la famiglia dorme. Indaga la Polizia

Terremoto

Terremoti: in Campania formati 121 tecnici per la verifica dell’agibilità degli edifici dopo un sisma

Il percorso formativo si inquadra nella strategia complessiva di rafforzare la capacità di risposta nelle emergenze sismiche

Gardenia

Tornano le Gardenie dell’AISM nelle piazze italiane per sostenere la ricerca: ecco dove trovarle in provincia di Salerno

Torna l'appuntamento nelle piazze italiane, con le gardenie dell'Aism per sostenere la ricerca. Da venerdì e fino a domenica, ecco dove trovarle

Furti a Teggiano

Furti in abitazione: la Campania registra un incremento del 9,4%, Salerno resta stabile

A Salerno il fenomeno rimane sostanzialmente stabile: 760 furti nel primo semestre 2025 contro i 751 dello stesso periodo dell'anno precedente