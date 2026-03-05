Comunali: a Salerno arriva Bandecchi per sostenere Ventura Sindaco

Il clima elettorale si inizia a sentire e la campagna elettorale si scalda in vista delle prossime comunali a Salerno. Questa mattina Stefano Bandecchi, il leader di “Dimensione Bandecchi” e sindaco di Terni, è arrivato a Salerno per presentare e sostenere la candidatura a sindaco di Domenico (detto Mimmo) Ventura, consigliere comunale uscente. “Una nuova avventura, difficile, che non ci fa paura”, ha sottolineato il candidato sindaco Ventura.

Il programma

Il programma ha in cima la volontà di essere vicino alle persone e ai loro problemi. Da qui la decisione, in caso di vittoria, di portare in consiglio un rappresentate di ogni quartiere della città. Da parte del leader Bandecchi è stata ribadita la piena fiducia al candidato Venuta. Non è poi mancato un attacco all’operato di Vincenzo De Luca, già sindaco di Salerno per dieci anni e già presidente della regione Campania.