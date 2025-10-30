Commemorazione dei defunti: orari, navetta gratuita e cerimonia religiosa al cimitero di Eboli

Ecco tutte le novità in vista dell'1 e 2 Novembre

A cura di Silvana Scocozza

In occasione della commemorazione dei defunti, anche quest’anno il civico cimitero di via Foscolo a Eboli resterà aperto nei giorni 1 e 2 novembre, dalle ore 7.00 alle ore 18.00.

Navetta gratuita

È disponibile per i cittadini un servizio di navetta gratuita che collega il centro cittadino al cimitero di via Foscolo e viceversa.

Cerimonia religiosa

Presso la Chiesa del Cimitero comunale sarà celebrata la Santa Messa in suffragio dei defunti, presieduta da Don Enzo Garofalo. Al termine della funzione, verrà deposta una corona d’alloro presso la lapide commemorativa dedicata agli ebolitani caduti a Campagna nel 1943 e a tutti coloro che persero la vita nel secondo conflitto mondiale.

Percorso e orari della navetta

Il servizio navetta effettuerà corse ogni ora, dalle ore 8.00 alle ore 12.30, con le seguenti fermate: Serracapilli (piazzale PalaSele), via Cupe (viale delle Olimpiadi), Stazione FS, Terminal Bus, Piazza Carlo Mustacchio, via G. Battista (incrocio Ospedale), via G. Paolo II, Piazza della Repubblica, Tavoliello (poste), cimitero (viale Ugo Foscolo), via Sandro Pertini, via Serrapacilli e ritorno.

Le persone con difficoltà motorie (disabilità, anziani, patologie specifiche) possono avvalersi dei permessi previsti dalla normativa vigente per accedere al cimitero.

Lavori di ammodernamento

Nei giorni scorsi il cimitero cittadino è stato interessato da interventi di ammodernamento strutturale e riqualificazione, promossi dall’amministrazione comunale.

