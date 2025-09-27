Comicità, musica, teatro: ecco la 37esima edizione del Premio Charlot a Salerno

Una settimana tra comicità, musica, teatro: prende il via la 37esima edizione del premio Charlot a Salerno, la storica manifestazione dedicata all’indimenticabile figura del “grande vagabondo” Charlie Chaplin, che torna con un ricco programma di appuntamenti tra teatro, musica, comicità e cultura. Negli scorsi giorni è stato presentato il ricco cartellone di appuntamenti della nuova edizione della kermesse artistica.

La presentazione

All’incontro hanno preso parte il Sindaco e Presidente della Provincia di Salerno Vincenzo Napoli, il Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania Franco Picarone, l’Assessore al Turismo ed Eventi Alessandro Ferrara, insieme al direttore artistico e patron della manifestazione Claudio Tortora, che ha illustrato nel dettaglio il programma della kermesse. «Siamo molto orgogliosi di presentare questa nuova edizione del Premio Charlot – ha dichiarato Claudio Tortora – una manifestazione che da trentasette anni si rinnova e cresce, mantenendo salda la sua identità: uno spazio in cui comicità, musica, cultura e riflessione convivono in perfetto equilibrio. Chaplin è stato un artista universale, capace di parlare al cuore della gente, e noi vogliamo proseguire in questo solco, offrendo spettacoli di qualità, accessibili a tutti e con grandi nomi che hanno fatto e fanno la storia dello spettacolo italiano».

Il programma

La 37ª edizione prenderà ufficialmente il via l’11 ottobre presso il Teatro Delle Arti, mentre dal 16 ottobre, la rassegna si sposterà al Teatro Augusteo, ed il 17 al Teatro Verdi. Gran finale il 18 ottobre, sempre al Teatro Verdi, con la serata spettacolo “Gente di mare”. Tanti i nomi dello spettacolo che prenderanno parte alla kermesse artistica. Si inizia con lo spettacolo “Nati 80… Amori e non”, una commedia musicale scritta da Claudio Tortora, interpretata da Gianni Ferreri e Daniela Morozzi. Il programma proseguirà: • 12 ottobre: sempre al Teatro Delle Arti, in scena lo spettacolo “Romanov, tra mito e leggenda”, a cura della Compagnia dell’Arte; • 13 ottobre: al via la gara dei giovani comici Charlot Giovani con la semifinale, presentata da Cinzia Ugatti e con Santino Caravella come ospite della serata; • 14 ottobre: finale della competizione comica, condotta da Gigi e Ross, con ospite speciale Paolo Migone. Il 16 ottobre, la rassegna si sposterà al Teatro Augusteo, dove protagonisti della serata saranno i Gemelli di Guidonia, con ospite speciale Lino Banfi (che riceverà il Premio Charlot alla carriera). Il 17 ottobre, al Teatro Verdi, serata dedicata alla grande musica italiana con il concerto di Eduardo De Crescenzo. Prima dell’esibizione, all’artista sarà consegnato il riconoscimento “Grandi protagonisti della musica”.

Gran finale il 18 ottobre, sempre al Teatro Verdi, con la serata spettacolo “Gente di mare”, condotta da Gianmaurizio Foderaro. Sul palco: Ermal Meta, Mario Biondi, Raoul Bova, Riccardo Scamarcio, Lunetta Savino, Gaetano Curreri e gli Stadio, Pierdavide Carone, Paolo Conticini, Amara, Federico Buffa, Fabrizio Moro, Mimì, il Coro Pop di Salerno con il M. Ciro Caravano. Tutti gli eventi in programma sono gratuiti, con accesso consentito previa prenotazione e ritiro degli inviti, secondo il seguente calendario: • 26 settembre: distribuzione inviti per le quattro serate al Teatro Delle Arti; • 27 settembre: inviti per la serata al Teatro Augusteo; • 28 settembre: inviti per le due serate al Teatro Verdi.