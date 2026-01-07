Colto da malore, autotrasportatore perde la vita sulla A2 a Campagna

Tragedia nel pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto in prossimità dello svincolo di Campagna, in direzione sud. Un autotrasportatore di circa 60 anni, originario di Napoli, ha perso la vita a seguito di un malore improvviso mentre era alla guida del proprio mezzo pesante.

Muore in autostrada, l’episodio

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava in fase di sorpasso quando è stato colto dal malore che gli ha fatto perdere il controllo del veicolo. Il camion è andato a sbattere, rendendo immediatamente necessario l’intervento dei soccorsi.

I soccorsi e i disagi

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Stradale, i sanitari del 118, i volontari della Pubblica Assistenza Vopi e i tecnici dell’Anas. Purtroppo, nonostante i tempestivi tentativi di soccorso, per il conducente non c’è stato nulla da fare.

L’incidente ha causato rallentamenti e disagi alla circolazione, con ripercussioni sul traffico lungo la carreggiata sud dell’autostrada. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti di rito per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, mentre il personale Anas ha lavorato per il ripristino della sicurezza stradale.

La notizia ha destato profonda commozione, riportando l’attenzione sui rischi legati alla salute dei conducenti professionali e sull’importanza della prevenzione durante le lunghe ore di guida.