Colpo di superalcolici a Sant’Arsenio: tre ladri fermati grazie a un blitz congiunto di Carabinieri e Polizia Stradale

Tentato furto sventato nella mattinata di ieri in un supermercato di Sant’Arsenio, dove tre uomini hanno cercato di sottrarre diverse bottiglie di superalcolici. Grazie al pronto intervento dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina e della Polizia Stradale, tutti e tre i presunti malviventi sono stati fermati.

Il colpo

L’episodio si è verificato quando i dipendenti del supermercato si sono accorti del furto in corso e hanno immediatamente lanciato l’allarme. Due dei ladri sono riusciti a fuggire all’esterno e a salire in auto, tentando la fuga. Tuttavia, nei pressi dello svincolo autostradale, li attendevano gli agenti della Polizia Stradale di Sala Consilina, allertati e coordinati in tempo reale con l’Arma dei Carabinieri.

Contemporaneamente, i militari della Stazione di Polla e i carabinieri della Compagnia, guidati dal capitano Veronica Pastori, sono intervenuti sul posto, dove hanno fermato il terzo uomo, bloccato anche grazie all’intervento dei dipendenti del punto vendita.

Recuperata la refurtiva

La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al supermercato. Sulla vicenda resta un certo riserbo: non è ancora chiaro quali accuse formali siano state avanzate nei confronti dei tre e quali provvedimenti adotterà la Procura di Lagonegro.